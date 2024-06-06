В Удорском районе идет проверка дорог и мостов после разуршения

События, приведшие к разрушениям, были вызваны значительным подъемом воды, что в свою очередь остановило всё движение автотранспорта на данном участке.

Прокуратура Удорского района начала проведение проверки по факту разрушения дорожного полотна и мостового сооружения на 32-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Айкино – Кослан», сообщает прокуратура.