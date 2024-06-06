В Удорском районе идет проверка дорог и мостов после разуршения
- 14:30 6 июня
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- Белла Лебедева
События, приведшие к разрушениям, были вызваны значительным подъемом воды, что в свою очередь остановило всё движение автотранспорта на данном участке.
Прокуратура Удорского района начала проведение проверки по факту разрушения дорожного полотна и мостового сооружения на 32-м километре автомобильной дороги республиканского значения «Айкино – Кослан», сообщает прокуратура.
В качестве меры реагирования на сложившуюся ситуацию, прокуратура региона привлекла к проверке специалистов из Службы Республики Коми по строительному, жилищному и техническому надзору, а также сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Удорскому району. В ходе расследования особое внимание будет уделено действиям ГКУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Коми» и ОАО «Коми дорожная компания», ответственных за содержание и ремонт дорожного полотна и мостовых сооружений.
Основной целью проверки является оценка адекватности действий указанных организаций в контексте их обязанностей по обеспечению безопасности и устойчивости инфраструктурных объектов. При выявлении нарушений, которые могли способствовать произошедшим разрушениям, прокуратура намерена принять соответствующие меры реагирования.
Также, в рамках проверки, планируется проведение анализа предшествующих инциденту условий, включая погодные аномалии и возможные технические или оперативные просчеты, способствовавшие катастрофе. Результаты проверки будут определять, какие дополнительные меры безопасности и технического обследования могут быть рекомендованы для предотвращения подобных происшествий в будущем.