Соцфонд решил в июне выдать россиянам по 10 000 рублей. Названа дата прихода денег на карту

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3 июня 2024 года миллионы россиян получат единую выплату от Социального фонда России (СФР). Об этом сообщает издание "Primpress". По словам эксперта по финансам Валерия Попова, единая выплата объединит пять различных мер поддержки:

Единое пособие для семей с детьми до 17 лет: семьи, чей доход не превышает установленного минимума, а имущество соответствует определенным критериям, получат выплату на каждого ребенка.

семьи, чей доход не превышает установленного минимума, а имущество соответствует определенным критериям, получат выплату на каждого ребенка. Выплаты беременным женщинам: женщины, вставшие на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности, также получат единую выплату. Сумма выплаты может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем по стране ожидается выплата в размере 10 000 рублей.

Деньги будут зачислены на банковские счета россиян 3 июня, в понедельник. Рекомендуется следить за балансом своего счета, так как зачисление может произойти в любое время в течение дня.

Кто получит выплату:

Семьи с детьми до 17 лет, чей доход не превышает прожиточного минимума.

Беременные женщины, вставшие на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности.

Как получить выплату:

Единое пособие для семей с детьми: подать заявление на портале Госуслуг или в отделении СФР.

подать заявление на портале Госуслуг или в отделении СФР. Выплаты беременным женщинам: встать на учет в женскую консультацию до 12 недели беременности.

Важно: для получения выплаты необходимо соответствовать всем установленным критериям.