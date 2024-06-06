В Сыктывкаре появится оздоровительный комплекс
- 12:15 6 июня
- 0+
- Белла Лебедева
В Республике Коми планируется создание нового оздоровительного комплекса, как объявила пресс-служба главы региона.
Официальное соглашение о сотрудничестве было заключено 5 июня между Правительством Республики Коми, ПАО "Совкомбанк" и компанией "АкваДом", которая будет управлять проектом.
Церемония подписания прошла на территории Петербургского международного экономического форума. Заместитель председателя Правительства Республики Коми, Антон Виноградов, подписал документ от имени регионального правительства по поручению главы республики, Владимира Уйба.
"Совкомбанк" будет выступать в роли финансового партнера в рамках проекта постройки акватермального физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Сыктывкар. Этот комплекс, предназначенный для всей семьи и ориентированный на городских жителей, будет состоять из закрытого основного корпуса площадью около 2500 квадратных метров, предназначенного для водных процедур и физических упражнений, а также открытой зоны площадью 1500 квадратных метров с подогреваемым бассейном, работающим круглый год, и пространствами для активного отдыха. Ожидается, что реализация проекта пройдет в течение 2024-2025 годов.