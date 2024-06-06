В Сыктывкаре появится оздоровительный комплекс

"Совкомбанк" будет выступать в роли финансового партнера в рамках проекта постройки акватермального физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Сыктывкар. Этот комплекс, предназначенный для всей семьи и ориентированный на городских жителей, будет состоять из закрытого основного корпуса площадью около 2500 квадратных метров, предназначенного для водных процедур и физических упражнений, а также открытой зоны площадью 1500 квадратных метров с подогреваемым бассейном, работающим круглый год, и пространствами для активного отдыха. Ожидается, что реализация проекта пройдет в течение 2024-2025 годов.