В Княжпогостском районе Коми ночью искали ребенка
- 12:00 6 июня
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- Белла Лебедева
В Княжпогостском районе Республики Коми произошло тревожное событие.
5 июня было объявлено о пропаже девочки, рожденной в 2009 году. Сведения о её исчезновении были активно распространены через социальные сети, где также были опубликованы фотографии ребенка и его особые приметы.
Местные жители активно призывали общественность к участию в поисках: "Пожалуйста, не проходите мимо! Помогите! Оглянитесь вокруг! Посмотрите в своём подъезде! Ребёнок может находиться где угодно! Просим помощи волонтёров и добровольцев!" Эти слова подчеркивали отчаяние и надежду жителей на скорейшее нахождение девочки.
На следующий день, 6 июня, стало известно об обнадеживающем развитии ситуации. Как сообщила пресс-служба МВД Коми информационному агентству "Комиинформ", девочка была найдена. Она просто гуляла поблизости, и, к счастью, ей ничего не угрожало. Это известие значительно облегчило беспокойство общественности и её близких.