В Княжпогостском районе Коми ночью искали ребенка

В Княжпогостском районе Республики Коми произошло тревожное событие. 5 июня было объявлено о пропаже девочки, рожденной в 2009 году. Сведения о её исчезновении были активно распространены через социальные сети, где также были опубликованы фотографии ребенка и его особые приметы.

Местные жители активно призывали общественность к участию в поисках: "Пожалуйста, не проходите мимо! Помогите! Оглянитесь вокруг! Посмотрите в своём подъезде! Ребёнок может находиться где угодно! Просим помощи волонтёров и добровольцев!" Эти слова подчеркивали отчаяние и надежду жителей на скорейшее нахождение девочки.