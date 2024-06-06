Остались без пенсии. Теперь миллионы пожилых жителей страны вынуждены будут работать
- 12:30 6 июня
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- Екатерина Незлоба
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте числа работающих людей на рынке труда, что связано с увеличением пенсионного возраста. Как результат, в экономике появилось около 2,7 миллиона новых рабочих мест. По ее словам, около 60% пенсионеров в России продолжают работать.
Голикова подчеркнула важность создания системы обучения для людей пожилого возраста, чтобы эффективно использовать их потенциал на протяжении всей их карьеры. Она также отметила, что участие людей в возрасте от 40 до 54 лет в рабочей силе достигло рекордного уровня и составило 93% к концу 2023 года.
Напомним, что с 2019 года в России началось поэтапное повышение пенсионного возраста на пять лет: до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин, пишет progoroduhta.ru.