В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ

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Законопроект направлен на изменение действующего закона "Об образовании в Российской Федерации". На этой неделе в Госдуму планируется внести межфракционный законопроект, предложенный депутатами из различных политических партий, о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на традиционные выпускные экзамены по школьным дисциплинам. Источником этой информации является ТАСС.

Среди авторов предложения — Ярослав Нилов, председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР, Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению от партии "Справедливая Россия - За правду", и Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам детства от КПРФ.