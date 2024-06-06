В Госдуму внесут законопроект об отмене ЕГЭ
- 11:34 6 июня
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- Белла Лебедева
Законопроект направлен на изменение действующего закона "Об образовании в Российской Федерации".
На этой неделе в Госдуму планируется внести межфракционный законопроект, предложенный депутатами из различных политических партий, о замене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на традиционные выпускные экзамены по школьным дисциплинам. Источником этой информации является ТАСС.
Среди авторов предложения — Ярослав Нилов, председатель Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов от ЛДПР, Яна Лантратова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению от партии "Справедливая Россия - За правду", и Нина Останина, председатель комитета по защите семьи и вопросам детства от КПРФ.
В соответствии с законопроектом, ЕГЭ предлагается заменить на государственные итоговые аттестации, которые будут проводиться в виде государственных экзаменов по образовательным программам основного и среднего общего образования. Пояснительная записка к проекту указывает, что такая замена позволит повысить уровень образовательной подготовки у выпускников школ. Авторы проекта утверждают, что это изменение поможет учащимся избегать ненужного запоминания материала и способствовать сохранению их физического и психического здоровья.