В Коми педагог потерял более 6,2 млн рублей, защищая себя от несанкционированных кредитов

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Пресс-служба МВД по Республике Коми предостерегает граждан от новых схем мошенничества, которые все еще активно используются злоумышленниками. Одной из таких схем является требование перевода средств на так называемый "безопасный счет" для предотвращения незаконно оформленных на имя жертвы финансовых обязательств.

Недавно в дежурную часть Управления МВД России по городу Сыктывкар поступила жалоба от учителя местной школы. По ее словам, мошенники, выдававшие себя за сотрудников спецслужб, похитили у нее более 6,2 миллионов рублей. Мошенники связались с ней в дневное время через мессенджер, заявив о попытках несанкционированного доступа к ее сбережениям и оформлении на ее имя многочисленных кредитных обязательств.

Женщине было предложено оформить так называемые "зеркальные" кредиты для предотвращения кражи финансов. Мошенники также настояли на том, чтобы она сохранила конфиденциальность информации о происходящем, угрожая уголовным преследованием в случае разглашения. Под давлением преступников женщина взяла 6 кредитов на общую сумму 5,6 миллионов рублей и перевела эти средства, а также свои личные накопления в размере 610 тысяч рублей на указанный "защищенный" счет. В результате общий ущерб составил свыше 6,2 миллиона рублей.

По этому инциденту следователем УМВД по Сыктывкару было возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).