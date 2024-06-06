В Сосногорске лихач на "семерке" сбил 85-летнего дедушку

Фото ГИБДД по РК

В городе Сосногорске произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пожилой мужчина. Инцидент случился вчера, 5 июня, около 11:45 утра возле дома №28б на улице 6-го микрорайона. Согласно информации, предоставленной Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД по Республике Коми, водитель автомобиля ВАЗ-21074, 1951 года рождения, совершал маневр задним ходом, но не убедился в безопасности действий, что привело к наезду на пешехода.

Пострадавшим оказался мужчина 1938 года рождения, который находился непосредственно за автомобилем. В результате наезда пожилой человек получил ушибы коленных суставов и ссадины в районе плеча и правого колена. Пострадавший был осмотрен медиками, однако госпитализация не потребовалась.