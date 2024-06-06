Их пропишут без согласия и ведома: для россиян, у которых есть квартира, готовят неприятный сюрприз
- 10:14 6 июня
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- Екатерина Незлоба
В современном мире владение недвижимостью – это не только привилегия, но и серьезная ответственность, сопряженная с юридическими нюансами, о которых не всегда осведомлены, пишет progorod58.ru.
Одна из таких "неожиданностей" – обязанность собственника зарегистрировать в своем жилье определенных граждан, даже без их согласия.
Дети – "неприкасаемые" жильцы:
- По закону и судебной практике: собственник обязан зарегистрировать в своей квартире/доме несовершеннолетних детей, являющихся владельцами этой недвижимости или ее доли.
- Согласие второго родителя-собственника не требуется, даже если дети проживают с ним.
- Суды все чаще удовлетворяют иски матерей о регистрации в доме, где есть доля их несовершеннолетних детей, без ведома других собственников.
"Незваные" жильцы:
- Регистрация иных лиц: собственники могут быть обязаны зарегистрировать граждан, имеющих законные основания для проживания (например, те, кто отказался от приватизации, но сохраняет право пользования).
- Суды встают на сторону таких граждан, даже если новый собственник против.
Ситуация осложняется н ечеткостью законодательства и формирующейся судебной практикой.
Внимательно изучать нормативные акты и судебные решения. При необходимости – обращайтесь к юристам.
Собственник не вправе чинить препятствия гражданам, имеющим законное право пользования его жильем (в том числе, регистрации). Незнание закона не освобождает от ответственности.
Что делать:
- Быть внимательными к вопросам регистрации.
- При возникновении споров:
- Консультироваться с юристами.
- Защищать свои права.
Помните: владение недвижимостью – это не только право, но и обязанности. Своевременная правовая помощь – залог вашего спокойствия.
Не ждали "подселенцев"? Знайте свои права!