Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Их пропишут без согласия и ведома: для россиян, у которых есть квартира, готовят неприятный сюрприз

Их пропишут без согласия и ведома: для россиян, у которых есть квартира, готовят неприятный сюрпризФото из архива редакции

В современном мире владение недвижимостью – это не только привилегия, но и серьезная ответственность, сопряженная с юридическими нюансами, о которых не всегда осведомлены, пишет progorod58.ru.

Одна из таких "неожиданностей" – обязанность собственника зарегистрировать в своем жилье определенных граждан, даже без их согласия.

Дети – "неприкасаемые" жильцы:

  • По закону и судебной практике: собственник обязан зарегистрировать в своей квартире/доме несовершеннолетних детей, являющихся владельцами этой недвижимости или ее доли.
  • Согласие второго родителя-собственника не требуется, даже если дети проживают с ним.
  • Суды все чаще удовлетворяют иски матерей о регистрации в доме, где есть доля их несовершеннолетних детей, без ведома других собственников.

"Незваные" жильцы:

  • Регистрация иных лиц: собственники могут быть обязаны зарегистрировать граждан, имеющих законные основания для проживания (например, те, кто отказался от приватизации, но сохраняет право пользования).
  • Суды встают на сторону таких граждан, даже если новый собственник против.

Ситуация осложняется н ечеткостью законодательства и формирующейся судебной практикой.

Внимательно изучать нормативные акты и судебные решения. При необходимости – обращайтесь к юристам.

Собственник не вправе чинить препятствия гражданам, имеющим законное право пользования его жильем (в том числе, регистрации). Незнание закона не освобождает от ответственности.

Что делать:

  • Быть внимательными к вопросам регистрации.
  • При возникновении споров:
    • Консультироваться с юристами.
    • Защищать свои права.

Помните: владение недвижимостью – это не только право, но и обязанности. Своевременная правовая помощь – залог вашего спокойствия.

Не ждали "подселенцев"? Знайте свои права!

...

  • 0

Популярное

Последние новости