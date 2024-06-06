"На нас надвигается еще 1 волна холода": погода на неделе заставит одеться тепло, температура упадет

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Жителей центральных регионов России ждет неоднозначная погода в начале лета. По прогнозам синоптиков, в регионе ожидаются резкие перепады температур, возвращение прохладных дней и даже заморозки. В начале рабочей недели столбик термометра днем поднимется до 15-20 градусов, а ночью опустится до 5-10.

К концу недели в регион вторгнется похолодание: ночная температура упадет до 1-6 градусов, а днем - до 10-15.

В целом в последний месяц весны среднесуточная температура составит 16-21 градус.

Несмотря на то, что заморозки маловероятны, синоптики рекомендуют не убирать теплые вещи. В пятницу воздух прогреется до 7-12 градусов, на выходных похолодает: ночью 2-7, днем - до 10 градусов.

Подобные перепады - норма для региона весной и летом. Специалисты советуют следить за прогнозами погоды, особенно перед поездками, и быть готовыми к похолоданиям.

Лето 2024 года в центральной России, скорее всего, будет нестабильным. Хотя тепло все же придет, жителям региона стоит быть готовыми к перепадам температур.

"Качели" температур - обычное явление в средней полосе России, особенно в межсезонье. Несмотря на прогнозы, жителям центральных областей стоит быть готовыми к похолоданиям и следить за прогнозами.