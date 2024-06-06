Клещи гибнут молниеносно: копеечное средство защищает лучше любого магазинного аэрозоля
- 07:15 6 июня
- 12+
- Екатерина Незлоба
Для эффективной борьбы с клещами рекомендуется использование эфирных масел. Они создают вокруг человека аромат, отталкивающий насекомых. Важно отметить, что научные исследования подтверждают эффективность масел эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева в борьбе с этими паразитами. Приобрести указанные масла можно в аптеке или магазине за примерно 45 рублей.
Чтобы повысить и продлить действие эфирных масел, рекомендуется добавить их в специальную базу. В качестве такой базы можно использовать спирт, уксус или глицерин, которые помогут сохранить защитные свойства масел на протяжении продолжительного времени.
Важно отметить, что все эти средства безопасны для кожи человека, но не рекомендуется использовать их для шерсти домашних животных, так как некоторые эфирные масла могут быть вредными для питомцев. Народный рецепт, основанный на смеси водки и ванилина, также является проверенным средством. Для его приготовления нужно смешать 2 грамма ванилина с 100 миллилитрами водки, перелить смесь в бутылочку со спреем и оставить настаиваться в течение 5-7 дней. Желательно обрабатывать шерсть животного перед выходом на улицу с помощью этого раствора.
В итоге, эфирные масла являются отличным средством защиты от клещей, а смесь на основе водки и ванилина может также быть эффективным репеллентом.