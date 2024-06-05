Прокуратура Усть-Вымского района обнаружила нарушения при осмотре остановок и автодорог в г. Микуне

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В фокусе инспекции оказались остановочные пункты и дорожные участки в городе Микунь. На основе жалоб от жителей Усть-Вымского района, прокуратура совместно с районной госавтоинспекцией инициировала проверку соблюдения законодательства, касающегося безопасности дорожного движения.

Инспекционные мероприятия показали, что многие остановочные пункты в городе не соответствуют установленным стандартам. В частности, возле домов по улицам Пионерская и Кривоносова остановки лишены необходимой инфраструктуры, такой как посадочные площадки, тротуары, автопавильоны, скамейки и урны.

Кроме того, на дорогах города обнаружено свыше 40 дефектов, включая выбоины, просадки дорожного полотна и повреждения обочин, что представляет серьёзную угрозу безопасности водителей и пешеходов.

Особое внимание было уделено отсутствию необходимых дорожных знаков и разметки: отсутствуют знаки "Главная дорога" и "Пешеходный переход", а также дорожная разметка в нескольких ключевых местах.