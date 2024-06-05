Жительница Сосногорска добилась возмещения 1 млн рублей компенсации за убийство сына

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Суд в Сосногорске принял решение в пользу местной жительницы, которая потеряла своего сына в результате умышленного убийства. Как сообщила пресс-служба судов Коми, инцидент произошел 20 сентября 2023 года. Мужчина, осуществивший преступление, был приговорен к 8,6 годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Сын истца скончался на месте преступления от полученной колото-резаной раны.

Трагедия привела к нравственным страданиям для матери погибшего, которая оценила свои моральные потери в один миллион рублей. Сложившаяся ситуация также негативно сказалась на здоровье ее дочери, которая скончалась после происшествия, став свидетельницей убийства. После смерти дочери заботу о малолетнем внуке (сыне дочери) взяла на себя истец.

Сосногорский городской суд заочно удовлетворил требования женщины, постановив взыскать с убийцы компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей. Кроме того, с преступника была взыскана государственная пошлина в размере 300 рублей в пользу бюджета муниципального района.