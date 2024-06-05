Сыктывкарцы передали в Росгвардию найденные пистолет и ружье
- 17:16 5 июня
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- Белла Лебедева
Важно отметить, что в случае добровольной сдачи оружия и боеприпасов, гражданин освобождается от уголовной и административной ответственности.
В Сыктывкаре произошли два случая добровольной сдачи оружия местными жителями в отделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, как сообщает пресс-служба регионального управления.
В первом эпизоде мужчина, родившийся в 1985 году, рассказал сотрудникам Росгвардии о том, что он нашел пистолет во время разбора вещей умершего тестя в квартире его тещи. Оружие было спрятано в свертке среди одежды в комоде.
Во втором случае, другой мужчина, родившийся в 1987 году, обнаружил гладкоствольное ружье ИЖ-17 во время рыбалки. Находка произошла в лесной избушке в Удорском районе. Вместе с ружьем мужчина нашел также ствольную коробку, являющуюся частью огнестрельного оружия.
За свои действия граждане, добровольно сдавшие оружие, получат денежное вознаграждение в соответствии с действующим законодательством.
Сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии напоминают, что добровольная сдача незаконно хранящегося оружия способствует защите жизни и здоровья граждан, а также борьбе с преступностью и незаконным распространением оружия.