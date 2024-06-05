Женщину из печорского поселка осудили в 5-ый раз за нападение с ножом
- 16:30 5 июня
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- Белла Лебедева
Женщина из поселка Чикшино Печорского района, которая ранее четыре раза была осуждена за совершение преступлений с использованием острого предмета, вновь предстала перед судом.
На этот раз Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело, связанное с убийством знакомого подсудимой. Она была признана виновной в соответствии с частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за убийство.
По данным следствия, инцидент произошел в марте 2024 года. В ходе застолья в квартире женщины возник конфликт между ней и ее знакомым. В результате спора обвиняемая нанесла мужчине смертельный удар кухонным ножом в область сердца, пишет пресс-служба ведомства.
С 2018 по 2022 год обвиняемая уже имела судимости за пять эпизодов преступлений, предусмотренных пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ, которые квалифицируются как умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия. В каждом случае она отбывала наказание в исправительных учреждениях.
В ходе последнего судебного разбирательства было учтено, что подсудимая признала свою вину и активно сотрудничала с органами следствия. В результате суд вынес решение о лишении свободы на срок восемь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Однако решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном порядке.