Женщину из печорского поселка осудили в 5-ый раз за нападение с ножом

Женщина из поселка Чикшино Печорского района, которая ранее четыре раза была осуждена за совершение преступлений с использованием острого предмета, вновь предстала перед судом.

На этот раз Печорский городской суд рассмотрел уголовное дело, связанное с убийством знакомого подсудимой. Она была признана виновной в соответствии с частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей ответственность за убийство.