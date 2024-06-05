Трудинспекция Коми завершила расследование смерти работника буровой компании

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После завершения расследования был разработан комплекс мероприятий, направленных на предотвращение подобных инцидентов в будущем. Государственная инспекция труда Республики Коми завершила расследование трагического инцидента, произошедшего 7 апреля 2024 года, в котором погиб работник частной компании ООО «Октябрьское УБР», занимающейся предоставлением буровых услуг в нефтегазовой отрасли. Событие произошло во время выполнения трудовых обязанностей: мужчине внезапно стало плохо, и он потерял сознание. На место происшествия была вызвана скорая помощь, но к сожалению, фельдшер констатировал смерть работника.

Комиссия, проводившая расследование, выяснила, что причиной несчастного случая стало резкое ухудшение здоровья умершего, что произошло внезапно. В связи с этим, инцидент был официально признан не связанным с условиями и характером производственной деятельности, а следовательно, не требует внесения в производственный учет или регистрацию в компании.