Ухтинец вернул через суд 18 тысяч рублей за 18 подарочных сертификатов

Решение суда пока не вступило в законную силу, и представители "Спортмастера" могут обжаловать его.

В Ухте местный житель решил вернуть в магазин "Спортмастер" 18 подарочных сертификатов, которые ему передали коллеги, надеясь получить за них наличные. Сумма, которую он планировал получить, составляла 18 тысяч рублей. Однако представители магазина отказали ему, ссылаясь на внутренние правила, которые запрещают возврат подарочных карт наличными.