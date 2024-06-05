Ухтинец вернул через суд 18 тысяч рублей за 18 подарочных сертификатов
- 15:45 5 июня
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- Белла Лебедева
Решение суда пока не вступило в законную силу, и представители "Спортмастера" могут обжаловать его.
В Ухте местный житель решил вернуть в магазин "Спортмастер" 18 подарочных сертификатов, которые ему передали коллеги, надеясь получить за них наличные. Сумма, которую он планировал получить, составляла 18 тысяч рублей. Однако представители магазина отказали ему, ссылаясь на внутренние правила, которые запрещают возврат подарочных карт наличными.
Пресс-служба судов Коми сообщила, что мужчина обратился в суд, поскольку считал, что условия магазина ущемляют его права как потребителя. Судебные разбирательства показали, что деньги, уплаченные за сертификаты, являются авансом за товары или услуги, и что клиент вправе требовать их возврат.
Суд удовлетворил иск мужчины, обязав "Спортмастер" выплатить не только основную сумму в 18 тысяч рублей, но и компенсацию морального вреда в размере 3 тысяч рублей, а также покрыть проценты за пользование чужими средствами и судебные издержки. Общая сумма выплат составила почти 32 тысячи рублей.
Суд также обязал жителя Ухты вернуть все подарочные карты в магазин.