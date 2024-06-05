Всего 4 простых продукта в составе: уж очень вкусный салат - рецепт за 3 минуты
- 21:15 5 июня
- 12+
- Екатерина Незлоба
Салат — это не просто блюдо, а настоящий кладезь витаминов и полезных веществ. Однако знаете ли вы, что изначально салат был не блюдом, а способом подачи овощей и трав?
В Древнем Риме салат представлял собой смесь из трав, приправленную солью, медом и уксусом. В те времена салат трудно было считать блюдом для трапезы. Он считался лишь украшение и аперитивом для основного ужина или обеда, пишет souspark.ru.
Со временем салат стал популярным блюдом во многих странах мира, и его состав значительно расширился. Сегодня салат универсален, его можно приготовить из самых разных ингредиентов. Покажем, как бюджетно из 4 продуктов приготовить салат.
Ингредиенты для салата:
- яйца — 4 шт.;
- крабовые палочки — 200 г;
- мандарины — 3 шт.;
- кукуруза — 100 г.
Ингредиенты для заправки:
- майонез — 2 ст.л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — ⅓ ч.л.
Приготовление салата:
Отвариваем яйца вкрутую, очищаем и нарезаем маленьким кубиком. Разбираем на волокна крабовые палочки и выкладываем в салатник к яйцам.
Очищаем мандарины и нарезаем мелко дольки. Вместе с кукурузой выкладываем мандарины в салатник.
Пропускаем через пресс зубчик чеснока, добавляем в майонез, солим и смешиваем.
Полученной смесью заправляем салат, перемешиваем.
Таким образом можно приготовить легкий и при этом интересный салат.