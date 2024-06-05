В Сыктывкаре ввели особый противопожарный режим

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Глава столицы Коми, Владимир Голдин, подписал постановление о введении в Сыктывкаре особого противопожарного режима. С момента введения данного режима в городе начнут действовать усиленные меры пожарной безопасности, направленные на предотвращение возгораний.

В период действия особого режима в Сыктывкаре налагается запрет на использование открытого огня. Это включает запрет на разведение костров, использование переносных мангалов, сжигание сухой травы, мусора и других горючих материалов, а также на применение пиротехники и других средств создания огневых эффектов, если только они не использованы в рамках официально согласованных торжественных мероприятий. Также запрещается проведение пожароопасных работ.

Дополнительно вводятся ограничения на размещение торговых точек, связанных с приготовлением пищи на открытом огне, в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров от любых зданий и сооружений.

Гражданам запрещается посещение лесов и торфяников, а также въезд в них автотранспорта при наступлении IV и V классов пожарной опасности. Исключения предусмотрены для случаев, связанных с выполнением работ по обеспечению пожарной и санитарной безопасности, проведением спортивных соревнований или на основании договоров государственной и муниципальной собственности.