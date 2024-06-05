Тинькофф Банк провел ребрендинг названия
- 14:30 5 июня
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- Белла Лебедева
"Тинькофф" претерпел изменения в своем именовании, приняв название Т-Банк, согласно информации, представленной пресс-службой компании.
ТКС Холдинг объявил о важном шаге в эволюции своего бренда - "Тинькофф" теперь преобразован в Т-Банк, отмечено в пресс-релизе.
Графический символ банка сохраняет желтый цвет и представляет собою новое имя учреждения, с крупной буквой "Т", выделенной на белом фоне. Изменение наименования бренда на более сжатое и упрощенное - это обоснованное решение, которое удобно как для работников банка, так и для клиентов. В рамках компании мы уже давно используем аббревиатуру "Т" в названии различных внутренних сервисов, таких как Т-кухня, ТWork, T-Game и другие. Таким образом, новое название станет естественным способом собрать все наши продукты и услуги под единой эгидой, без излишеств, сообщили в Т-Банке.
В банке заверили, что изменение названия не отразится на функционировании сервисов, и всем клиентам в скором времени будут выданы обновленные банковские карты с новым брендингом.