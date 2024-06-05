Тинькофф Банк провел ребрендинг названия

Графический символ банка сохраняет желтый цвет и представляет собою новое имя учреждения, с крупной буквой "Т", выделенной на белом фоне. Изменение наименования бренда на более сжатое и упрощенное - это обоснованное решение, которое удобно как для работников банка, так и для клиентов. В рамках компании мы уже давно используем аббревиатуру "Т" в названии различных внутренних сервисов, таких как Т-кухня, ТWork, T-Game и другие. Таким образом, новое название станет естественным способом собрать все наши продукты и услуги под единой эгидой, без излишеств, сообщили в Т-Банке.