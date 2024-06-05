Шквал удачи и денег: Тамара Глоба предрекла 3 знакам зодиака сумасшедший успех с 10 июня

Популярный российский астролог Тамара Глоба предрекла трем знакам зодиака приятные сюрпризы после 10 июня. Представители трех зодиакальных созвездий обретут гармонию, благополучие, а также им крупно повезет. Рак

Представители водного знака приблизятся к осуществлению давней заветной мечты. Ракам стоит приготовиться к неожиданностям, однако звездный эксперт уверяет, что сюрпризы будут только приятными. Благоприятный период позволит Ракам добиться успехов на работе.

Дева

Представители знака после 10 июня должны расслабиться и замедлиться. Девам стоит отдохнуть от бесконечной гонки и уделить время себе, только тогда они увидят свой дальнейший путь к цели. Тамара Глоба советует полагаться на интуицию и прислушиваться к мнению близких.

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