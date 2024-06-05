Посыпьте соль у порога и спите спокойно: старая хитрость актуальна и сейчас

Соль всегда имела высокую ценность и важность на протяжении различных исторических периодов. В древности гостей встречали с хлебом и солью, что символизировало уважение и гостеприимство.

Традиционно для уборки полов использовали соленую воду, считая, что это способствует очищению энергии в доме. Также соль часто помещали под кровать ночью, считая, что это отпугивает негативные силы и кошмары.