Указ подписан: с июня за отопление и воду пенсионеры больше не платят
- 13:41 5 июня
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- Екатерина Незлоба
Коммунальщики в шоке от того, что пенсионеры теперь не будут платить за воду и отопление
Возможность сократить свои расходы появится при некачественной поставке коммунальных услуг. Нововведение будет касаться исключительно горячего водоснабжения и отопления в зимний период.
Если в квартиру поступает еле теплая вода, которая по услугам числится как горячая, то за такое «качество» разрешается не платить. Тоже самое касается и отопления - если батареи еле теплые, а температура в жилой комнате держится ниже нормы - закон также разрешает не оплачивать такие услуги.
Новые правила должны повлиять на качество предоставляемых услуг недобросовестных коммунальных служб, которые не реагируют на жалобы жильцов. Но при этом, владельцу квартиры нужно собрать доказательственную базу о некачественных услугах ЖКХ. Для этого подойдет видео и фотофиксация нарушений.
Верховный суд посчитал, что при таких нарушениях со стороны ресурсных организаций пенсионеры имеют право на компенсацию половины стоимости услуг ЖКХ. Помимо этого, Социальный Фонд России рассказал, что Владимир Путин освободил лиц, нуждающихся в соцподдержке от банковской комиссии за уплату услуг ЖКХ, включая просрочки и пени по долгам. С 1 июля 2024 года такая возможность появится у всех российских пенсионеров, пишет newia.ru.