Указ подписан: с июня за отопление и воду пенсионеры больше не платят

Коммунальщики в шоке от того, что пенсионеры теперь не будут платить за воду и отопление

Возможность сократить свои расходы появится при некачественной поставке коммунальных услуг. Нововведение будет касаться исключительно горячего водоснабжения и отопления в зимний период.