Клещи ненавидят этот запах: стоит всего 45 рублей, а защищает в сто раз лучше магазинного аэрозоля
- 11:04 5 июня
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- Екатерина Незлоба
Использование эфирных масел является одним из наиболее эффективных способов защиты от клещей, поскольку они создают вокруг человека аромат, который отталкивает этих насекомых. Материал опубликовал "Пятый канал".
Проведенные эксперименты показали, что наибольшую эффективность в отпугивании клещей демонстрируют масла эвкалипта, гвоздики, герани, лаванды, мяты и чайного дерева. Эти масла можно приобрести в аптеке или магазине по цене около 45 рублей.
Для того чтобы усилить и продлить действие масла, его рекомендуется добавить в специальную основу. В качестве такой основы могут выступать спирт, уксус или глицерин, которые помогают эфирному маслу дольше сохранять свои защитные свойства.
Такие средства абсолютно безопасны для нанесения на кожу человека. Однако обрабатывать ими шерсть домашних животных противопоказано. Кошки и собаки очень чувствительны к запахам, и некоторые эфирные масла, включая масло чайного дерева, аниса или душицы, могут нанести питомцам вред. В таких случаях эфирное масло лучше заменить на ванилин.
Одним из проверенных народных средств является раствор на основе водки и ванилина. Создать такой репеллент довольно просто. Смешайте 2 грамма ванилина с 100 миллилитрами водки. Затем эту смесь следует перелить в бутылочку с распылителем и оставить настаиваться на протяжении пяти-семи дней. Используйте этот раствор перед каждым выходом на улицу, обрабатывая им шерсть животного.