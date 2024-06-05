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Одно из самых популярных растений у дачников запретили выращивать: новое правило действует с 15 июня

Одно из самых популярных растений у дачников запретили выращивать: новое правило действует с 15 июняФото: freepik.com

Российским дачникам и огородникам необходимо срочно избавиться от ипомеи трехцветной, широко известной как вьюнок.

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов предупредил, что выращивание этого популярного декоративного растения на приусадебных участках теперь запрещено.

Причина запрета:

  • Содержание в семенах ипомеи трехцветной галлюциногенных и наркотических веществ.
  • Обнаружение более 100 экземпляров растения на участке может привести к уголовной ответственности для садовода.
  • Наличие даже 3 граммов семян вьюнка может стать поводом для наказания.

Закон не различает между намеренным выращиванием ипомеи и ее случайным произрастанием. Если ваш участок зарос ипомеей, необходимо полностью избавиться от нее, чтобы избежать юридических проблем.

Садоводам необходимо другие декоративные растения для озеленения своих участков.

  • Специалисты рекомендуют:
    • Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis).
    • Ипомею съедобную (Ipomoea batatas).
    • Клематис (Clematis).
    • Актинидию (Actinidia).
    • Вьющуюся фасоль.
    • Настурцию (Tropaeolum).
    • Виноград девичий (Parthenocissus).
    • Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium).

Помните, что ограничения направлены на защиту здоровья граждан и безопасность общества. Внимательно отнеситесь к данному предупреждению и заранее планируйте альтернативные варианты оформления своих участков.

Замена запрещенной ипомеи на безопасные и законные альтернативы позволит вам создать живописную и уютную атмосферу на вашем дачном участке.

Специалисты рекомендуют перед покупкой семян декоративных растений тщательно проверять информацию о них и приобретать семена только в сертифицированных магазинах. Также внимательно читайте инструкции на упаковке семян. В случае сомнений в безопасности растения обратиться к опытному садоводу или специалисту.

Соблюдение этих простых правил позволит вам избежать проблем с законом и сохранить красоту вашего сада, пишет progorod58.ru.

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