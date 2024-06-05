В Коми объявили штормое предупреждение
- 11:34 5 июня
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- Белла Лебедева
Жителей просят принять меры.
По информации из филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», ожидается непогода в южных районах Республики Коми в ближайшие два часа, с последующим сохранением этой тенденции до 22:00. В указанный период времени прогнозируются грозы. В некоторых местах возможен интенсивный ливень с осадками объемом 15 миллиметров и более, а также град и шквалистое усиление ветра с порывами скорости от 18 до 23 метров в секунду.
Специалисты предупреждают жителей следующих районов о возможном ухудшении погодных условий: Прилузский, Койгородский, Сысольский, Сыктывдинский, город Сыктывкар, Усть-Вымский, Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Удорский, Княжпогостский и Ухтинский. Жителям данных районов рекомендуется проявлять особую осторожность и предпринять необходимые меры предосторожности для минимизации возможного ущерба от сильных ветров, града и интенсивных осадков.