В Коми объявили штормое предупреждение

Жителей просят принять меры.

По информации из филиала ФГБУ Северное УГМС «Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми», ожидается непогода в южных районах Республики Коми в ближайшие два часа, с последующим сохранением этой тенденции до 22:00. В указанный период времени прогнозируются грозы. В некоторых местах возможен интенсивный ливень с осадками объемом 15 миллиметров и более, а также град и шквалистое усиление ветра с порывами скорости от 18 до 23 метров в секунду.