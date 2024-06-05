Дождались. Голикова пояснила каким будет новый размер пенсий, в том числе у работающих
- 09:40 5 июня
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- Екатерина Незлоба
Летом 2024 года, в России, люди, которые не работают, могут рассчитывать на повышение размера страховой пенсии по старости до рекордных 18 тысяч рублей
Этот план вызвал бурные дискуссии после публикации проекта бюджета с деталями о повышении выплат.
Чтобы иметь право на страховую пенсию по старости, необходимо соответствовать трем обязательным условиям. Во-первых, женщинам необходимо достигнуть пенсионного возраста в 60 лет, а мужчинам – в 65 лет. Однако, эти возрастные ограничения начнут действовать только с 2028 года, в настоящее время введена переходный период.
Во-вторых, минимальный трудовой стаж для выхода на пенсию в следующем году должен составлять не менее 14 лет, но к 2025 году этот показатель увеличится до 15 лет. И наконец, третье условие – индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК), который в текущем году составляет 25,8 баллов для выхода на пенсию. Согласно новым планам, в 2024 году ИПК увеличится до 28,2 баллов.
Эти изменения затронут миллионы российских граждан, так как их финансовое будущее тесно связано с этими решениями. Повышение страховой пенсии может оказать существенное влияние на качество жизни пожилых людей и стимулировать трудовую активность населения, сообщает ngnovoros.ru.