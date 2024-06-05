Черемуховые заморозки ударят по России: подготовьте урожай к надвигающейся беде

Наступление долгожданного тепла в центральной части России омрачится "черемуховыми" заморозками. Это период, когда после относительно теплой весны внезапно возвращаются холода, часто сопровождаемые ночными заморозками. Согласно прогнозам синоптиков, в этом году "черемуховые" заморозки в Республику Коми придут уже в середине июня.

С 10 по 15 июня ожидается резкое понижение температуры. Ночью столбики термометров опустятся до +3°C…+8°C, а днем не поднимутся выше +10°C…+15°C. Возможны небольшие осадки.

11 июня принесет ясное небо, но при этом возрастет вероятность ночных заморозков до -1°C. Днем температура воздуха прогреется максимум до +14°C.

Жителям региона рекомендуют:

Защитить растения и садовые культуры. Особое внимание стоит уделить теплолюбивым культурам, таким как перец и баклажаны, которые крайне чувствительны к холоду и могут погибнуть даже при небольших заморозках.



Провести комплексную обработку растений: Санитарную обрезку, которая поможет оживить подмороженные саженцы.



Использовать растворы стимуляторов роста и подкормки, которые укрепят растения и помогут им быстрее оправиться от стресса.

Полить растения за сутки до прогнозируемых холодов.

Использовать растворы удобрений с высоким содержанием калия и фосфора, которые помогут укрепить растения и повысить их устойчивость к низким температурам.

Применить метод задымления (с соблюдением техники безопасности).

Стоит отметить, что в Республике Коми "черемуховые" заморозки могут наступить раньше, в первые дни июня. В этот период стоит ожидать понижения температуры до 0°C и даже ниже в ночные и утренние часы.