Перечень объектов культурного наследия Коми обновился новыми памятниками

Фото Управления Республики Коми по охране объектов культурного наследия

В Республике Коми список объектов культурного наследия был расширен благодаря добавлению нового ансамбля домов, расположенных на улицах Косолапкина, Первомайской и Кремса в городе Ухта. Эти объекты успешно прошли государственную историко-культурную экспертизу, проведённую региональным Управлением по охране объектов культурного наследия, и ожидается их скорое включение в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

Согласно представителям Управления, к ансамблю принадлежат дома №№ 8 и 10 на улице Косолапкина, дома №№ 9 и 16/12 на улице Первомайской и дом № 15/6 на улице Кремса. Эти здания, возведённые между 1946 и 1951 годами по проектам архитекторов Павла Мурзина, Николая Жижимонтова, Александра Орлова и Людмилы Константиновой-Урбан, являются частью общей композиции, формирующей архитектурный облик улиц Косолапкина и соседних улиц Кремса и Первомайской.

История каждого здания ансамбля уникальна и ценна для местных жителей. Например, дом № 8 на улице Косолапкина, трёхэтажное кирпичное здание, долгие годы служил книжным магазином "Книги". С приходом других книжных магазинов, он стал известен как "старый книжный". На улице Первомайской дом № 9 сегодня является частью Ухтинского государственного технического университета, но первоначально в здании находился горно-нефтяной техникум.