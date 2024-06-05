В Прилузье камень из-под колеса автомобиля попал в пассажирку попутной машины

Фото ГИБДД по РК

В Прилузском районе, 4 июня в 7:30 утра, произошло нестандартное дорожно-транспортное происшествие. По информации предоставленной Управлением ГИБДД МВД по Республике Коми, инцидент случился на 521 километре автомагистрали Сыктывкар - Йошкар-Ола - Чебоксары.

ДТП возникло, когда 46-летний водитель грузовика Renault Magnum с полуприцепом, следуя из Сыктывкара в сторону Кирова, случайно выбросил из-под колес камень. Этот камень влетел в автомобиль Lada Granta, который пытался обогнать грузовик. В результате пассажирка Lada, 50-летняя женщина, получила ушибленную рану правого виска. Несмотря на травму, она не была госпитализирована, так как рана оказалась не слишком серьезной.

С момента получения прав в 1998 году, водитель Renault демонстрировал опыт управления транспортными средствами. Однако в этот раз его действия привели к нарушению правил дорожного движения, что повлекло за собой причинение легкого вреда здоровью. За это нарушение водителю вынесено предписание о наложении штрафа от 2500 до 5000 рублей или лишении прав на управление транспортными средствами на срок от одного до полутора лет, согласно статье 12.24 КоАП РФ.