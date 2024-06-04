Синоптики ЦГМС: июнь в Коми будет дождливый

По прогнозу регионального ЦГМС на территории республики в первый месяц ожидается, что выпадет 1,5 месячной нормы осадков. Средняя температура в Коми прогнозируется в пределах климатической нормы, а именно +15 градусов в южных районах. В северных – температура опуститься на пару градусов до 11+.

Из-за влияния циклонов в республике ожидаются частые дожди. Также синоптики предупреждают, что во второй и третьей декадах месяца возможны температурные колебания. В южных районах Коми температура воздуха днем может прогреваться до +30 градусов тепла. После 10 июня в Коми придет арктический воздух, после чего будет резкое похолодание до +8…+15 градусов. Также в северных районах региона жителям стоит готовиться к ночным заморозкам.

