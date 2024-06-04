В Сыктывкаре усилят патрулирование на открытых водоемах
- 19:15 4 июня
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- Белла Лебедева
Меры предосторожности и усиленного патрулирования направлены на предотвращение возможных несчастных случаев и обеспечение безопасности людей в зонах отдыха возле водоемов.
В связи с наступлением теплых летних дней, власти города приняли решение об усилении мер безопасности возле водоемов. Владимир Голдин, занимающий должность главы столицы Коми, выдал инструкции муниципальным спасательным службам о необходимости наращивания числа патрульных групп в районах массового отдыха у воды, в том числе на популярных среди горожан пляжах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Особое внимание будет уделено пляжу в районе Кирулы, который на данный момент готовится к предстоящему сезону открытия.
Работы по обеспечению безопасности и комфорта отдыхающих на этом пляже уже ведутся: проводится анализ качества воды и песка, а также создаются все необходимые условия для качественного отдыха населения.