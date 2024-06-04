Низкокачественных продуктов в Коми становится больше

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В последнем ежегодном докладе Роспотребнадзора по \Коми приведены обновленные данные, демонстрирующие ухудшение качества продуктов питания и продовольственного сырья согласно санитарно-химическим анализам. В 2023 году количество проб, не соответствующих установленным стандартам, составило 0,5% от общего числа проверенных образцов, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущими годами: в 2022 году таких проб было выявлено всего 0,36%, а в 2021 году – 0,19%.

Большая часть некачественных образцов, обнаруженная в ходе проверок, содержала повышенное количество нитратов, что свидетельствует о возрастании уровня применения азотных удобрений в сельском хозяйстве. В дополнение к санитарно-химическому анализу, специалисты изучали и другие аспекты пищевых продуктов, включая калорийность, химический состав, содержание витаминов, а также качество термической обработки продукции.

Конкретно в отношении молочной продукции из 189 проверенных проб, три образца – включая сливочное масло и два вида сыра – не соответствовали стандартам из-за обнаружения жиров немолочного происхождения, указывая на фальсификацию. Все продукты, не соответствующие нормативам, могут быть найдены на официальном сайте Роспотребнадзора, что обеспечивает прозрачность и информационную открытость для потребителей.