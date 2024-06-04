В нескольких селах Княжпогостского района проведут чистую воду

В селе Мещура будут отремонтированы три колодца, в селе Шошка - два, и еще один колодец будет восстановлен в поселке Ропча сельского поселения "Иоссер". На осуществление этих проектов выделено значительное финансирование: из республиканского бюджета поступило по 1 миллиону рублей, а из местного бюджета - по 111 тысяч рублей.