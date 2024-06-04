В нескольких селах Княжпогостского района проведут чистую воду
- 18:15 4 июня
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- Белла Лебедева
Администрация Княжпогостского района сообщила о значительных планах по улучшению водоснабжения нескольких населенных пунктов района.
В 2024 году планируется провести ремонт шести колодцев в рамках проекта "Народный бюджет", направленного на улучшение холодного водоснабжения.
В селе Мещура будут отремонтированы три колодца, в селе Шошка - два, и еще один колодец будет восстановлен в поселке Ропча сельского поселения "Иоссер". На осуществление этих проектов выделено значительное финансирование: из республиканского бюджета поступило по 1 миллиону рублей, а из местного бюджета - по 111 тысяч рублей.
Эти меры направлены на обеспечение жителей Княжпогостского района качественной и безопасной питьевой водой, что является важным шагом в улучшении уровня жизни в регионе. Администрация района активно работает над реализацией данных проектов, стремясь завершить работы в установленные сроки и с высоким качеством исполнения.