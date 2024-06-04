В Усть-Куломском районе произошло два лесных пожара

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Подробности о возгораниях опубликованы на портале ИАС "Лесные пожары 2.0". В Усть-Куломском районе бушуют два лесных пожара.

Первый пожар охватывает лесной массив в 4 километрах от деревни Фроловск. Этот пожар, вызванный грозой, был обнаружен во время проведения лесоавиационных работ. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Пожар был замечен в 14:43, однако тушение еще не начато.

Второй пожар был зафиксирован в 8,8 километра от деревни Лопьювад также во время лесоавиационных работ. Причина возникновения возгорания также связана с грозой, вероятно, той же самой. Штормовое предупреждение ранее было объявлено в 11 районах республики, включая Усть-Куломский район.