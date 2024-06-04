В Усть-Куломском районе произошло два лесных пожара
- 17:16 4 июня
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- Белла Лебедева
Подробности о возгораниях опубликованы на портале ИАС "Лесные пожары 2.0".
В Усть-Куломском районе бушуют два лесных пожара.
Первый пожар охватывает лесной массив в 4 километрах от деревни Фроловск. Этот пожар, вызванный грозой, был обнаружен во время проведения лесоавиационных работ. Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Пожар был замечен в 14:43, однако тушение еще не начато.
Второй пожар был зафиксирован в 8,8 километра от деревни Лопьювад также во время лесоавиационных работ. Причина возникновения возгорания также связана с грозой, вероятно, той же самой. Штормовое предупреждение ранее было объявлено в 11 районах республики, включая Усть-Куломский район.
Этот пожар был обнаружен около 15:10 сегодня, 4 июня, его площадь составляет 100 квадратных метров. Работы по тушению данного пожара также еще не начаты.