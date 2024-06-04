В Сыктывкаре наглую Kia «остановило» дерево
- 16:30 4 июня
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- Белла Лебедева
Утром 4 июня на улице Первомайской в Сыктывкаре произошло дорожно-транспортное происшествие.
Согласно предварительным данным, предоставленным Госавтоинспекцией, водитель автомобиля марки Kia, выезжая со двора дома №92, не уступил дорогу проезжающему автомобилю марки Toyota. В результате этого нарушения правил дорожного движения произошло столкновение двух транспортных средств.
После удара автомобиль Kia потерял управление и въехал в стоящее на обочине дерево. На данный момент известно, что водитель Kia получил травмы, однако точный характер и степень их тяжести пока не установлены. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего инцидента.
Подобные ситуации подчеркивают важность соблюдения правил дорожного движения и осторожности при выезде с придомовых территорий. Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости внимательного отношения к дорожным знакам и сигналам, а также о соблюдении безопасной скорости движения для предотвращения аварийных ситуаций.