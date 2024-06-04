Адвокаты лидируют по заработным платам среди других юристов в Коми

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Специалисты из hh.ru, крупнейшей онлайн-платформы для рекрутинга в России, провели анализ спроса на специалистов с юридическим образованием. Исследование показало, какие зарплаты предлагаются юристам и насколько они востребованы в различных регионах страны.

Интересно отметить, что хотя каждый адвокат является юристом, не каждый юрист имеет статус адвоката, который требует сдачи квалификационного экзамена. В этом году в России было опубликовано около 25,5 тысячи вакансий для юристов, 24,5 тысячи для юрисконсультов и только чуть более 500 для адвокатов.

Москва лидирует по количеству вакансий для юристов с почти 8 тысячами предложений с начала года. Также в число лидеров входят Санкт-Петербург, Краснодарский край и Московская область. В республике Коми спрос на юристов в начале этого года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года увеличился на 100%.

Диапазон зарплат для адвокатов значительно выше, чем для других юридических специалистов. Согласно аналитическому сервису hh.ru "Люди в цифрах", в 2024 году по стране адвокатам предлагают зарплаты в пределах 86-207 тыс. рублей, юрисконсультам – 55-103 тыс. рублей, юристам – 52-100 тыс. рублей.

Работодатели в Москве предлагают самые высокие зарплаты юристам, медиана которых составляет 95,8 тыс. рублей. На втором месте Сахалинская область с 82 тыс. рублей, а Мурманская область – с 72 тыс. рублей. В Коми средняя зарплата юриста составляет 45 тыс. рублей, что на 2,5 тыс. рублей выше по сравнению с прошлым годом.