«Не вздумайте покупать этот чай даже по акции»: Росконтроль назвал 3 марки, которые в черном списке

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Обходите стороной Многие россияне считают чай одним из самых популярных горячих напитков, конкурирующих по популярности с кофе. Ежедневная чашка чая может стать приятным времяпрепровождением в любое время суток. Однако при выборе этого продукта важно обращать внимание на его качество.

Специалисты Росконтроля провели масштабные исследования рынка чая, изучая как пакетированные, так и листовые варианты - как зеленые, так и черные сорта. Результаты этой экспертизы позволили развеять распространенный миф о том, что чай в пакетиках не может считаться настоящим, а содержит лишь фабричную пыль и мусор. Более того, один из проверенных сортов даже был удостоен всероссийского знака качества - это чай "Бета-чай. Королевское качество". В число лучших марок также вошли такие известные бренды, как Greenfield, Lipton, Ahmad Tea и "Майский".

Вместе с тем, по итогам исследования, специалисты Росконтроля отметили несколько образцов чая, которые не рекомендуют приобретать. В черный список попали зеленые чаи двух марок, произведенные на Шри-Ланке и в Ленинградской области, в которых было обнаружено превышение нормы содержания плесени в 15 раз. Аналогичная проблема выявлена и у черного чая собственной торговой марки известной сети супермаркетов в Москве.

Кроме того, эксперты Росконтроля предостерегли россиян от покупки черного чая из Москвы, содержащего в пакетиках черешки и грубо измельченные чайные листья. Специалисты рекомендуют обходить стороной эти марки, даже если они предлагаются по акционным ценам.

Таким образом, результаты проведенной Росконтролем проверки чайной продукции показали, что не все производители придерживаются высоких стандартов качества. Некоторые образцы содержат нежелательные примеси и превышение норм по отдельным показателям, что может негативно сказаться на здоровье потребителей. Поэтому при выборе чая важно обращать внимание на репутацию производителя и изучать отзывы экспертов, чтобы приобретать только по-настоящему качественную и безопасную продукцию.

Стоит отметить, что чай как напиток имеет множество ценных свойств. Он богат антиоксидантами, витаминами и минералами, оказывает тонизирующее и успокаивающее действие. Поэтому включение качественного чая в рацион может принести немало пользы для здоровья. Однако для того, чтобы в полной мере насладиться всеми преимуществами этого напитка, необходимо ответственно подходить к выбору марки и отдавать предпочтение проверенным производителям.