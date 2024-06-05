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Три ложки в лунку — помидоры, огурцы и перцы будут удивлять урожаем

Три ложки в лунку — помидоры, огурцы и перцы будут удивлять урожаем

Наступают долгожданные тёплые дни! Огородники уже готовы к высадке бережно выращенной рассады помидоров, огурцов и перцев в открытый грунт или теплицы.

Хотите значительно увеличить урожай? Добавьте в лунки к молодым саженцам натуральные удобрения. Они помогут снять стресс у растений и надолго обеспечат их корни питательными веществами, пишет ngnovoros.ru.

Опытный огородник Елена Литвинова делится одним из эффективных и доступных видов подкормки - рисовой лузгой.

Почему рисовая лузга?

  • Кладезь микроэлементов: аминокислоты, кремний, углерод, калий, фосфор и азот.
  • Быстрая адаптация: саженцы быстрее приживаются и дают ранний урожай, особенно в теплице.

Как использовать?

  1. Добавьте 3 столовые ложки рисовой лузги в лунку.
  2. Легко перемешайте с грунтом.
  3. Высадите рассаду.

Такая подкормка обеспечит:

  • Быстрый рост: растения будут крепкими и здоровыми.
  • Обильное плодоношение: наслаждайтесь богатым урожаем весь сезон.

Справка:

Рисовая лузга (шелуха) - это твердые оболочки рисовых зерен, оставшиеся после их очистки. При внесении в грунт она:

  • Повышает водопроницаемость: корни получают больше кислорода.
  • Улучшает дренаж: предотвращает заболачивание почвы.
  • Восстанавливает биоту: стимулирует развитие микроорганизмов, полезных для растений.
  • Защищает от болезней: фунгицидные свойства лузги снижают риск заболеваний.

Попробуйте этот простой, но эффективный метод подкормки, и ваш сад обязательно порадует вас щедрым урожаем!

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