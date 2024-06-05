Три ложки в лунку — помидоры, огурцы и перцы будут удивлять урожаем
- 07:15 5 июня
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- Екатерина Незлоба
Наступают долгожданные тёплые дни! Огородники уже готовы к высадке бережно выращенной рассады помидоров, огурцов и перцев в открытый грунт или теплицы.
Хотите значительно увеличить урожай? Добавьте в лунки к молодым саженцам натуральные удобрения. Они помогут снять стресс у растений и надолго обеспечат их корни питательными веществами, пишет ngnovoros.ru.
Опытный огородник Елена Литвинова делится одним из эффективных и доступных видов подкормки - рисовой лузгой.
Почему рисовая лузга?
- Кладезь микроэлементов: аминокислоты, кремний, углерод, калий, фосфор и азот.
- Быстрая адаптация: саженцы быстрее приживаются и дают ранний урожай, особенно в теплице.
Как использовать?
- Добавьте 3 столовые ложки рисовой лузги в лунку.
- Легко перемешайте с грунтом.
- Высадите рассаду.
Такая подкормка обеспечит:
- Быстрый рост: растения будут крепкими и здоровыми.
- Обильное плодоношение: наслаждайтесь богатым урожаем весь сезон.
Справка:
Рисовая лузга (шелуха) - это твердые оболочки рисовых зерен, оставшиеся после их очистки. При внесении в грунт она:
- Повышает водопроницаемость: корни получают больше кислорода.
- Улучшает дренаж: предотвращает заболачивание почвы.
- Восстанавливает биоту: стимулирует развитие микроорганизмов, полезных для растений.
- Защищает от болезней: фунгицидные свойства лузги снижают риск заболеваний.
Попробуйте этот простой, но эффективный метод подкормки, и ваш сад обязательно порадует вас щедрым урожаем!