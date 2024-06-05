Три ложки в лунку — помидоры, огурцы и перцы будут удивлять урожаем

Наступают долгожданные тёплые дни! Огородники уже готовы к высадке бережно выращенной рассады помидоров, огурцов и перцев в открытый грунт или теплицы.

Хотите значительно увеличить урожай? Добавьте в лунки к молодым саженцам натуральные удобрения. Они помогут снять стресс у растений и надолго обеспечат их корни питательными веществами, пишет ngnovoros.ru.