В Коми ожидаются грозы и штормовой ветер

Следуйте рекомендациям МЧС, чтобы избежать неприятных ситуаций во время неблагоприятных погодных условий.

По информации Коми ЦГМС, в ближайшее время и до 21 часа в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Удорском и Ухтинском районах, а также в Сыктывкаре ожидаются грозы, местами сильные ливни (15 мм и более), град и шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.