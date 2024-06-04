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В Коми ожидаются грозы и штормовой ветер

В Коми ожидаются грозы и штормовой ветерфото редакции

Следуйте рекомендациям МЧС, чтобы избежать неприятных ситуаций во время неблагоприятных погодных условий.

По информации Коми ЦГМС, в ближайшее время и до 21 часа в Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Вымском, Корткеросском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Удорском и Ухтинском районах, а также в Сыктывкаре ожидаются грозы, местами сильные ливни (15 мм и более), град и шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с.

Главное управление МЧС России по Республике Коми настоятельно рекомендует населению:

  • Избегать туристских походов и прогулок в лесах и на водоемах, а также воздержаться от поездок и участия в массовых мероприятиях.
  • Водителям быть предельно внимательными на дорогах: соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим. Опасно отправляться в дальние поездки. Перед выездом необходимо проверить заряд батареи сотового телефона и при необходимости заблаговременно зарядить его.
  • Держаться подальше от больших одиноко стоящих деревьев, линий электропередачи и антенн.
  • Выключить электроприборы и плотно закрыть окна в помещении. На балконах и лоджиях убрать предметы, которые могут быть выброшены наружу сильным ветром.
  • Ввиду возможных нарушений энергоснабжения, следует быть готовыми к отключению электроэнергии.

 

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