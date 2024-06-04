В Сыктывкаре спасли тонущего мужчину на реке Сысола

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Комитет ГО и ЧС напоминает о правилах безопасности на воде. Сегодня, 3 июня, сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" из Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций выехал на оперативное задание в ответ на информацию о человеке, который находился в тонущем состоянии в реке Сысола.

Получив вызов в 14:20, спасатели немедленно отправились на место происшествия в местечко Чит. По прибытии на место оказалось, что очевидцы уже успели вытащить из воды мужчину, родившегося в 1974 году, до прибытия спасателей. Пострадавшему оказывали помощь медики скорой помощи, что способствовало его быстрому восстановлению.