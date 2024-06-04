В Сыктывкаре спасли тонущего мужчину на реке Сысола
- 13:00 4 июня
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- Белла Лебедева
Комитет ГО и ЧС напоминает о правилах безопасности на воде.
Сегодня, 3 июня, сыктывкарский аварийно-спасательный отряд "СПАС-КОМИ" из Комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций выехал на оперативное задание в ответ на информацию о человеке, который находился в тонущем состоянии в реке Сысола.
Получив вызов в 14:20, спасатели немедленно отправились на место происшествия в местечко Чит. По прибытии на место оказалось, что очевидцы уже успели вытащить из воды мужчину, родившегося в 1974 году, до прибытия спасателей. Пострадавшему оказывали помощь медики скорой помощи, что способствовало его быстрому восстановлению.
Эти случаи подчеркивают важность оперативного реагирования и оказания первой помощи пострадавшим. Комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций напоминает всем гражданам о необходимости знания правил безопасного поведения на воде, чтобы избежать подобных происшествий в будущем.