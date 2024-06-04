Настоящий яд: Росконтроль назвал бренды сливочного масла, которое лучше не брать даже даром

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Только 13% образцов соответствуют требованиям Эксперты Росконтроля провели исследование рынка сливочного масла и обнаружили ряд некачественных марок. Эти товары попали в список фальсификатов из-за использования нежелательных жиров.

Как проводилось исследование?

Было проанализировано 31 торговая марка сливочного масла, в том числе популярные и доступные варианты. Эксперты проверяли образцы на соответствие требованиям безопасности и натуральности, а также на наличие не молочных жиров.

Результаты исследования

Результаты исследования показали, что только 13% образцов соответствуют требованиям безопасности и натуральности. Это означает, что подавляющее большинство сливочного масла на российском рынке некачественное и может быть опасным для здоровья.

Рекомендуемые марки сливочного масла

Эксперты Росконтроля рекомендуют потребителям отдавать предпочтение следующим маркам сливочного масла:

Радость вкуса

Вкуснотеево

Экомилк

Белорусское

Эти марки показали хорошие результаты по всем параметрам исследования и соответствуют требованиям безопасности и натуральности.

Некачественные марки сливочного масла

В список фальсификатов попали следующие марки сливочного масла:

Традиционное (Курск)

Традиционное (Мытищи)

В этих образцах были обнаружены не молочные жиры, такие как пальмовое масло или говяжий жир. Производители используют эти жиры для снижения себестоимости продукции, что приводит к ухудшению ее качества.

Как выбрать качественное сливочное масло?

Эксперты Росконтроля рекомендуют потребителям внимательно изучать состав сливочного масла перед покупкой. Качественное сливочное масло должно содержать только молочный жир и не должно содержать никаких растительных жиров или других добавок.

Также рекомендуется отдавать предпочтение проверенным брендам, которые дорожат своей репутацией и производят качественную продукцию.

Заключение