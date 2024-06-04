Токсичная труха: эти бренды стирального порошка не прошли проверку

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Роскачество признало их опасными для здоровья Недавнее исследование, проведенное экспертами Роскачества, выявило важные сведения о стиральных порошках для цветного белья. 30 параметров, касающихся качества и безопасности, стали предметом тщательного анализа. Результаты исследования показали, что все изученные порошки безопасны для использования, поэтому при выборе можно сосредоточиться на их способности эффективно справляться с загрязнениями.

29 из 30 протестированных порошков успешно прошли проверку на соответствие установленным стандартам безопасности. Это означает, что никаких опасений по поводу вредных веществ в составе не выявлено.

Несмотря на общую безопасность, некоторые бренды, такие как "Зифа", Garden eco и Molecola, показали себя менее эффективными, чем другие, заняв нижние строчки в рейтинге.

Напротив, порошки марок "Аист" и Burti COLOR продемонстрировали не только соответствие стандартам безопасности и качества, но и превзошли их, отвечая более строгим требованиям Роскачества. Это позволило им получить статус высококачественных продуктов. В десятку лучших стиральных порошков для цветного белья также вошли бренды Burti COLOR, "Аист", Reflect и другие, которые продемонстрировали выдающиеся результаты в испытаниях.

При этом, исследование показало, что цена стирального порошка не всегда является гарантией его качества. Например, порошок Sarma стоимостью 127 рублей за килограмм успешно справляется с различными видами пятен, включая кровь, жир, красное вино и чернила. В то же время более дорогие экологические порошки Garden eco и Molecola, а также бюджетный порошок "Зифа" оказались менее эффективными.