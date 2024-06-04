Назван обновленный график выхода на пенсию - списки по годам
- 15:45 4 июня
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- Екатерина Незлоба
В 2018 году в России было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста.
До этого возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года.
Расскажем, как изменился пенсионный возраст для разных групп населения.
График изменения пенсионного возраста:
- Женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения: 55,5 лет и 60,5 лет соответственно.
- Женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения: 56,5 лет и 61,5 лет соответственно.
- Женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения: с 2024 года - 58 лет и 63 года соответственно.
- Женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения: с 2026 года - 59 лет и 64 года соответственно.
- Женщины 1968 года рождения и моложе и мужчины 1963 года рождения и моложе: с 2028 года - 60 лет и 65 лет соответственно.
Для женщин, имеющих пять и более детей, сохранен возраст выхода на пенсию в 50 лет.
- С 2019 года введена возможность досрочного выхода на пенсию:
- Женщины с тремя детьми: в 57 лет.
- Женщины с четырьмя детьми: в 56 лет.
- Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа: могут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста.
Эти изменения направлены на адаптацию пенсионной системы к современным реалиям. Стимулирование трудовой активности среди населения. Учет индивидуальных жизненных обстоятельств и длительности трудового стажа, пишет sevastopolmedia.ru.