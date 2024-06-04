Назван обновленный график выхода на пенсию - списки по годам

В 2018 году в России было принято решение о постепенном повышении пенсионного возраста. До этого возраст выхода на пенсию оставался неизменным с 1932 года.

Расскажем, как изменился пенсионный возраст для разных групп населения.

График изменения пенсионного возраста:

Женщины 1964 года рождения и мужчины 1959 года рождения: 55,5 лет и 60,5 лет соответственно.

Женщины 1965 года рождения и мужчины 1960 года рождения: 56,5 лет и 61,5 лет соответственно.

Женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения: с 2024 года - 58 лет и 63 года соответственно.

Женщины 1967 года рождения и мужчины 1962 года рождения: с 2026 года - 59 лет и 64 года соответственно.

Женщины 1968 года рождения и моложе и мужчины 1963 года рождения и моложе: с 2028 года - 60 лет и 65 лет соответственно.

Для женщин, имеющих пять и более детей, сохранен возраст выхода на пенсию в 50 лет.

С 2019 года введена возможность досрочного выхода на пенсию: Женщины с тремя детьми: в 57 лет. Женщины с четырьмя детьми: в 56 лет.



Для стимулирования продолжения трудовой деятельности: Мужчины с 42 годами стажа и женщины с 37 годами стажа: могут выйти на пенсию на два года раньше установленного пенсионного возраста.

При этом возраст не может быть меньше 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.