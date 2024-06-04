Росгвардия проверила безопасность детских оздоровительных учреждений в Коми
- 12:15 4 июня
- 0+
- Белла Лебедева
Из них 265 имеют кнопки тревожной сигнализации с привязкой к пульту централизованной охраны Росгвардии.
Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии Республики Коми вместе с межведомственной комиссией проверили детские оздоровительные учреждения с целью оценки их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В ходе осмотра объектов и оборудования, служащие Росгвардии преследовали цель предотвращения правонарушений и обеспечения безопасности детских мест массового отдыха в регионе. Они также проанализировали техническое обеспечение и исправность средств охраны на этих объектах со специальным уклоном на оздоровительных учреждениях, призванных обеспечить безопасное времяпрепровождение детей.
Большое внимание уделили работникам данных учреждений для обознания правил пользования тревожными сигнализациями и процедур в случае возникновения опасных ситуаций. Проведена проверка работоспособности видеонаблюдения, сигналов оповещения, наличие телефонной связи для вызова экстренных служб, а также соответствующая документация с такой функциональностью для обеспечения безопасности.
В Республике Коми насчитывается свыше 500 мест детского оздоровительного отдыха, охватывая городские детские оздоровительные лагеря дневного пребывания, загородные детские оздоровительные лагеря, детские лагеря санаторного типа.