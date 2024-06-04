Росгвардия проверила безопасность детских оздоровительных учреждений в Коми

Фото Управления Росгвардии по Коми

Из них 265 имеют кнопки тревожной сигнализации с привязкой к пульту централизованной охраны Росгвардии. Сотрудники Управления вневедомственной охраны Росгвардии Республики Коми вместе с межведомственной комиссией проверили детские оздоровительные учреждения с целью оценки их инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе осмотра объектов и оборудования, служащие Росгвардии преследовали цель предотвращения правонарушений и обеспечения безопасности детских мест массового отдыха в регионе. Они также проанализировали техническое обеспечение и исправность средств охраны на этих объектах со специальным уклоном на оздоровительных учреждениях, призванных обеспечить безопасное времяпрепровождение детей.

Большое внимание уделили работникам данных учреждений для обознания правил пользования тревожными сигнализациями и процедур в случае возникновения опасных ситуаций. Проведена проверка работоспособности видеонаблюдения, сигналов оповещения, наличие телефонной связи для вызова экстренных служб, а также соответствующая документация с такой функциональностью для обеспечения безопасности.