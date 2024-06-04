Спасатели из Сыктывкара вызволили котенка из подвала

Фото Спас-Коми Комитета ГО и ЧС

Спасательная миссия была успешно завершена в 8:15 утра, спасатели смогли освободить котенка без каких-либо происшествий. Спасатели из Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда Спас-Коми Комитета ГО и ЧС совершили успешный выезд 3 июня для спасения котенка, который оказался заперт в решетке подвала.

По информации, полученной от Комиинформ, вызов поступил в службу спасения в 7:45 утра от беспокоящихся хозяев. Спасатели немедленно отреагировали на ситуацию и отправились на улицу Морозова, 126, где находился питомец.