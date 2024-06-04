Логотип новостного портала Прогород
Прислать новость

Спасатели из Сыктывкара вызволили котенка из подвала

Спасатели из Сыктывкара вызволили котенка из подвалаФото Спас-Коми Комитета ГО и ЧС

Спасательная миссия была успешно завершена в 8:15 утра, спасатели смогли освободить котенка без каких-либо происшествий.

Спасатели из Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда Спас-Коми Комитета ГО и ЧС совершили успешный выезд 3 июня для спасения котенка, который оказался заперт в решетке подвала.

По информации, полученной от Комиинформ, вызов поступил в службу спасения в 7:45 утра от беспокоящихся хозяев. Спасатели немедленно отреагировали на ситуацию и отправились на улицу Морозова, 126, где находился питомец.

При прибытии к месту происшествия спасатели обнаружили котенка застрявшего в подвальном окне и приступили к спасательным действиям. С применением гидравлического инструмента им удалось освободить животное. В процессе операции спасателям пришлось работать быстро и профессионально, чтобы минимизировать риск травмирования или ухудшения состояния котенка.

 

...

  • 0

Популярное

Последние новости