Спасатели из Сыктывкара вызволили котенка из подвала
- 12:00 4 июня
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- Белла Лебедева
Спасательная миссия была успешно завершена в 8:15 утра, спасатели смогли освободить котенка без каких-либо происшествий.
Спасатели из Сыктывкарского аварийно-спасательного отряда Спас-Коми Комитета ГО и ЧС совершили успешный выезд 3 июня для спасения котенка, который оказался заперт в решетке подвала.
По информации, полученной от Комиинформ, вызов поступил в службу спасения в 7:45 утра от беспокоящихся хозяев. Спасатели немедленно отреагировали на ситуацию и отправились на улицу Морозова, 126, где находился питомец.
При прибытии к месту происшествия спасатели обнаружили котенка застрявшего в подвальном окне и приступили к спасательным действиям. С применением гидравлического инструмента им удалось освободить животное. В процессе операции спасателям пришлось работать быстро и профессионально, чтобы минимизировать риск травмирования или ухудшения состояния котенка.