В Сосногорске с 6 по 11 июня отключат горячее водоснабжение

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В течение этого периода горячее водоснабжение всех абонентов будет отключено. Сосногорская ТЭЦ с 6 по 11 июня включительно проведет гидравлические испытания магистрального трубопровода ТЭЦ-Сосногорск на плотность и прочность, сообщает пресс-служба филиала "Коми" ПАО "Т Плюс".

На время проведения работ, связанных с испытаниями, будет смонтирована резервная линия для подачи горячей воды в обход участка, который будет выведен в реконструкцию. Это позволит обеспечить горячее водоснабжение, несмотря на проведение ремонтных мероприятий.

Повторное общегородское отключение горячей воды запланировано на 8-15 августа. В этот период будет проведена проверка тепломагистрали после завершения летней ремонтной кампании.