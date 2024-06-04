В Сосногорске с 6 по 11 июня отключат горячее водоснабжение
- 11:34 4 июня
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- Белла Лебедева
В течение этого периода горячее водоснабжение всех абонентов будет отключено.
Сосногорская ТЭЦ с 6 по 11 июня включительно проведет гидравлические испытания магистрального трубопровода ТЭЦ-Сосногорск на плотность и прочность, сообщает пресс-служба филиала "Коми" ПАО "Т Плюс".
На время проведения работ, связанных с испытаниями, будет смонтирована резервная линия для подачи горячей воды в обход участка, который будет выведен в реконструкцию. Это позволит обеспечить горячее водоснабжение, несмотря на проведение ремонтных мероприятий.
Повторное общегородское отключение горячей воды запланировано на 8-15 августа. В этот период будет проведена проверка тепломагистрали после завершения летней ремонтной кампании.
Кроме того, квартальные тепловые сети будут подвергнуты поэтапным испытаниям в разных частях города. Для этого будет использована передвижная автоматизированная опрессовочная установка, что позволит провести работы более эффективно и с минимальными неудобствами для жителей города.