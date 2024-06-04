Одно из самых популярных растений у дачников запретили выращивать: новое правило действует с июня

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Российским дачникам и огородникам необходимо срочно избавиться от ипомеи трехцветной, широко известной как вьюнок. Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов предупредил, что выращивание этого популярного декоративного растения на приусадебных участках теперь запрещено. Причина запрета:

Содержание в семенах ипомеи трехцветной галлюциногенных и наркотических веществ.

Обнаружение более 100 экземпляров растения на участке может привести к уголовной ответственности для садовода.

Наличие даже 3 граммов семян вьюнка может стать поводом для наказания. Закон не различает между намеренным выращиванием ипомеи и ее случайным произрастанием. Если ваш участок зарос ипомеей, необходимо полностью избавиться от нее, чтобы избежать юридических проблем.

Садоводам необходимо другие декоративные растения для озеленения своих участков.

Специалисты рекомендуют: Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis). Ипомею съедобную (Ipomoea batatas). Клематис (Clematis). Актинидию (Actinidia). Вьющуюся фасоль. Настурцию (Tropaeolum). Виноград девичий (Parthenocissus). Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium).



Помните, что ограничения направлены на защиту здоровья граждан и безопасность общества. Внимательно отнеситесь к данному предупреждению и заранее планируйте альтернативные варианты оформления своих участков.

Замена запрещенной ипомеи на безопасные и законные альтернативы позволит вам создать живописную и уютную атмосферу на вашем дачном участке.

Специалисты рекомендуют перед покупкой семян декоративных растений тщательно проверять информацию о них и приобретать семена только в сертифицированных магазинах. Также внимательно читайте инструкции на упаковке семян. В случае сомнений в безопасности растения обратиться к опытному садоводу или специалисту.