Одно из самых популярных растений у дачников запретили выращивать: новое правило действует с июня
- 10:15 4 июня
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- Екатерина Незлоба
Российским дачникам и огородникам необходимо срочно избавиться от ипомеи трехцветной, широко известной как вьюнок.
Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов предупредил, что выращивание этого популярного декоративного растения на приусадебных участках теперь запрещено.
Причина запрета:
- Содержание в семенах ипомеи трехцветной галлюциногенных и наркотических веществ.
- Обнаружение более 100 экземпляров растения на участке может привести к уголовной ответственности для садовода.
- Наличие даже 3 граммов семян вьюнка может стать поводом для наказания.
Закон не различает между намеренным выращиванием ипомеи и ее случайным произрастанием. Если ваш участок зарос ипомеей, необходимо полностью избавиться от нее, чтобы избежать юридических проблем.
Садоводам необходимо другие декоративные растения для озеленения своих участков.
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Специалисты рекомендуют:
- Вьюнок полевой (Convolvulus arvensis).
- Ипомею съедобную (Ipomoea batatas).
- Клематис (Clematis).
- Актинидию (Actinidia).
- Вьющуюся фасоль.
- Настурцию (Tropaeolum).
- Виноград девичий (Parthenocissus).
- Жимолость каприфоль (Lonicera caprifolium).
Помните, что ограничения направлены на защиту здоровья граждан и безопасность общества. Внимательно отнеситесь к данному предупреждению и заранее планируйте альтернативные варианты оформления своих участков.
Замена запрещенной ипомеи на безопасные и законные альтернативы позволит вам создать живописную и уютную атмосферу на вашем дачном участке.
Специалисты рекомендуют перед покупкой семян декоративных растений тщательно проверять информацию о них и приобретать семена только в сертифицированных магазинах. Также внимательно читайте инструкции на упаковке семян. В случае сомнений в безопасности растения обратиться к опытному садоводу или специалисту.
Соблюдение этих простых правил позволит вам избежать проблем с законом и сохранить красоту вашего сада, пишет progorod58.ru.