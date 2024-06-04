В Усть-Вымском районе суд изолировали опасного подростка

Усть-Вымском районном суде было рассмотрено административное дело по иску ОМВД России по Усть-Вымскому району к несовершеннолетнему жителю города Микунь о его помещении в центр временного содержания.

Суд установил, что 14-летний подросток с 2023 по 2024 год неоднократно совершал общественно опасные деяния, возраст уголовной ответственности за которые он ещё не достиг.