В Усть-Вымском районе суд изолировали опасного подростка
- 10:40 4 июня
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- Белла Лебедева
Усть-Вымском районном суде было рассмотрено административное дело по иску ОМВД России по Усть-Вымскому району к несовершеннолетнему жителю города Микунь о его помещении в центр временного содержания.
Суд установил, что 14-летний подросток с 2023 по 2024 год неоднократно совершал общественно опасные деяния, возраст уголовной ответственности за которые он ещё не достиг.
Изучив материалы дела, суд пришёл к выводу, что школа, семья и полиция использовали все возможные методы воспитательного воздействия на несовершеннолетнего. Однако, несмотря на проведённую профилактическую работу, подросток продолжал вести образ жизни, который создавал высокую вероятность совершения им новых противоправных действий. Личность подростка нуждалась не только в контроле и воспитательно-профилактической работе, но и в специальных методах воздействия, которые возможны только в условиях специализированного учреждения.
По итогам рассмотрения дела, суд удовлетворил иск и постановил поместить несовершеннолетнего в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Коми на срок, необходимый для проведения индивидуальной профилактической работы, но не более 30 суток.