Радиационную обстановку в Коми оценили удовлетворительно

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Коми, радиационный фактор не является значительным источником вредного воздействия на здоровье населения.

Для контроля за уровнем радиационного облучения населения проводились радиологические исследования различных объектов, таких как продукты питания, питьевая вода, почва, строительные материалы и минеральное сырье. Согласно радиационно-гигиеническому паспорту Коми за 2023 год, средняя эффективная доза облучения на одного жителя республики составляет 4,226 мЗв/год.

За последние три года все исследованные пробы почвы соответствовали гигиеническим нормативам, и плотность загрязнения почвы радионуклидами оставалась практически неизменной. В период с 2021 по 2023 год не было зарегистрировано ни одного случая, когда продукты питания не соответствовали бы гигиеническим нормативам по содержанию радиоактивных веществ.